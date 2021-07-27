Ко Синчунь из Китайского Тайбэя выиграла золото Олимпиады-2020 в тяжёлой атлетике

Представительница Китайского Тайбэя Ко Синчунь выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 кг. Серебряным призёром стала Полина Гурьева из Туркменистана. Бронза досталась японке Микико Андо.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Женщины. До 59 кг

1. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй) — 236 (103 + 133, олимпийский рекорд).

2. Полина Гурьева (Туркменистан) — 217 (96 + 121).

3. Микико Андо (Япония) — 214 (94 + 120).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.