Никита Нагорный обратился к партнёрам по команде после завоевания золота ОИ в многоборье

Российский гимнаст Никита Нагорный обратился к партнёрам по команде, после того как мужской сборной России удалось победить в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Братцы! Команда — тайфун! От всей души! Спасибо вам и низкий поклон! Мы сотворили чудо! Вы герои!» — написал Нагорный в своём «инстаграме», тегнув Давида Белявского, Артура Далалояна и Дениса Аблязина.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым. Это первое командное олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.