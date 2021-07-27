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Анна Вяхирева объяснила, почему российские гандболистки разгромно проиграли Швеции на ОИ

Анна Вяхирева объяснила, почему российские гандболистки разгромно проиграли Швеции на ОИ
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Гандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала разгромное поражение (24:36) от национальной команды Швеции во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2020.

«Мы были хуже по всем параметрам, они были лучше подготовлены со всех сторон. Если бы не наш сумбур в нападении, то не получили бы столько мячей на контратаках. Были неуверенны в нападении, не играли свою игру так, как умеем.

Винить себя нужно, мы проигрывали во всём, в физическом плане и атаке, только вратари порадовали и показали свою лучшую игру», — цитирует Вяхиреву «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче на турнире женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией (24:24).

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