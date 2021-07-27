Российский дзюдоист Алан Хубецов не смог выйти в финал за бронзу на ОИ-2020 в Токио

Российский дзюдоист Алан Хубецов уступил Доминику Ресселу из Германии в утешительном поединке турнира по дзюдо в категории до 81 кг у мужчин на Олимпиаде-2020 в Токио. Это поражение не позволило россиянину продолжить борьбу за бронзовую медаль.

Напомним, ранее Хубецов уступил в четвертьфинале бельгийцу Маттиасу Кассе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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