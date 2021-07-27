В Кремле прокомментировали победы и медали россиян на Олимпиаде-2020 в Токио

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал результаты российских спортсменов на летней Олимпиаде — 2020 в Токио.

На момент публикации новости у российской команды пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Золото завоевали Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета), саблистка София Позднякова, мужская сборная по спортивной гимнастике, тхэквондист Максим Храмцов и пловец Евгений Рылов.

«Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайным на медали разного достоинства, прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

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