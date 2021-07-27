Российские бадминтонисты Созонов и Иванов разгромили нигерийцев, но не вышли в плей-офф ОИ

Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов разгромили нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувона Опейори в третьем туре группового этапа Олимпийских игр в Токио со счётом 2:0 (21:8, 21:10).

Этот результат не позволил россиянам выйти в четвертьфинал. В первом туре они проиграли датчанам, во втором — японцам и в итоге заняли третье место в группе.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.