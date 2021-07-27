Российские пловцы Колесников и Минаков вышли в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м

Российские пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио на дистанции 100 метров свободным стилем.

Колесников завершил дистанцию с результатом 47,89, Минаков был на 11 сотых медленнее. Лучшее время — у итальянца Томаса Чеккона (47,71).

Полуфинальные заплывы пройдут 28 июля в 4:30 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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