Сборная Эстонии выиграла золото в турнире шпажисток на Олимпиаде-2020 в Токио

Сборная Эстонии выиграла командный турнир шпажисток на летних Олимпийских играх в Токио. В финале она одолела команду Южной Кореи со счётом 36:32.

Бронзовыми призёрами стали итальянки. Сборная России заняла восьмое место.

Фехтование. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Шпага. Командный турнир

1. Эстония.

2. Южная Корея.

3. Италия...

8. Россия (Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.