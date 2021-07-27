Чупков и Пригода квалифицировались в полуфинал ОИ-2020 в плавании на 200 м брассом

Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков прошли в полуфинальную стадию на дистанции 200 м брассом с пятым и девятым результатом соответственно.

Результат Кирилла Пригоды — 2.08,54, Антон Чупков пришёл на финиш на 67 сотых позже. Полуфинальные заплывы пройдут 28 июля, медалисты определятся 29 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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