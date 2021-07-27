Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна в командном многоборье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз обняла российскую гимнастку Ангелину Мельникову, после того как та упала с бревна в ходе командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее Байлз снялась с соревнования из-за психологических проблем, вскоре после этого с бревна упала Владислава Уразова, а после неё — Мельникова.

Напомним, сейчас проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После двух снарядов на первом месте шла сборная России, однако из-за осечки на третьем снаряде команда рискует потерять лидерство.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.