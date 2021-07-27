Федерация США выступила с заявлением о снятии Симоны Байлз с командного многоборья
Поделиться
Федерация спортивной гимнастики США прокомментировала снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений», — отмечается в заявлении организации в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 27 июля, проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После трёх снарядов на первом месте идёт сборная России, несмотря на два падения с бревна, которые допустили Владислава Уразова и Ангелина Мельникова.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
16:10
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:01
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:26
-
15:23
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:39
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:31
-
14:26
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:23
-
13:17
Партнерский контент