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Федерация США выступила с заявлением о снятии Симоны Байлз с командного многоборья

Федерация США выступила с заявлением о снятии Симоны Байлз с командного многоборья
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Федерация спортивной гимнастики США прокомментировала снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений», — отмечается в заявлении организации в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 27 июля, проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После трёх снарядов на первом месте идёт сборная России, несмотря на два падения с бревна, которые допустили Владислава Уразова и Ангелина Мельникова.

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