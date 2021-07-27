Российские пловцы Егоров и Дружинин не вышли в финал ОИ-2020 на дистанции 800 м кролем
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Российские пловцы Александр Егоров и Илья Дружинин не смогли пробиться в финал Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 800 м вольным стилем.
Егоров в квалификации продемонстрировал 13-й результат (7.49,97), Дружинин стал 30-м (8.01,47). Лучшим в отборочных соревнованиях стал украинец Михаил Романчук (7.41,28). Финал состоится 29 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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