Татьяна Тарасова отреагировала на историческую победу российских гимнасток на ОИ-2020

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от исторической победы российских гимнасток в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские гимнастки впервые в истории выиграли золото в командном многоборье на Олимпийских играх.

«Я просто счастлива! Счастлива вместе с ними! Огромное спасибо нашим девочкам и тренерам. Поздравляю и целую! Вы — большие молодцы!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.