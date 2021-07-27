Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на олимпийском турнире в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В 1/8 финала Ларин победил представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3, в четвертьфинале одолел словенца Ивана Трайковича (16:3), в полуфинале — китайца Сунь Хонйи (30:3), а в финале — Деяна Георгиевски из Северной Македонии (15:9).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 27 июля 2021
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