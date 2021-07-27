Хоркина — о триумфе российских гимнасток на ОИ-2020: валидол просто кончился. Умницы!

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Поздравляю всю страну! Всех любителей гимнастики, всех болельщиков. Мы пережили целую вечность, а не полтора часа. Что же делают с нами и парни, и девчонки! Валидол просто кончился. Так собраться после бревна.

Надо отдать должное выводящим тренерам. Две очень грубые ошибки допустили на бревне, просто грубейшие. Но девчонки шли до конца всей командой. Просто молодцы! Пока не уйдёшь с помоста и не сядешь на стул в раздевалке, соревнования не закончились. Просто умницы! Мы потом ещё выскажем им про бревно, но это историческая победа. Первое в истории России золото в командном первенстве. Хороший старт для девчонок, а особенно для молодого поколения: Листунова и Уразова. Можно сказать, что мы их принимаем в золотую олимпийскую семью. Добро пожаловать! Празднуем, ребята», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.