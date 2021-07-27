Губерниев: официально открываю всероссийскую пруху! Признаюсь в любви каждой гимнастке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото в командном многоборье завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
«Забытое явление всероссийской прухи объявляется открытым, официально открываю всероссийскую пруху! Сегодня день сладко начался с двойного успеха пловцов, но гимнастика — это просто что-то. Нужно сделать просто всероссийский праздник, потому что команда совершенно невероятная. Мы творим чудеса на этой Олимпиаде, и нас не остановить!
Я думаю, что эта победа подхлестнёт всю нашу сборную. Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви! Надеюсь, что это всколыхнёт всех тех, кто ещё не верит в свои силы. Это просто радость», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 июля 2021
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