Губерниев: официально открываю всероссийскую пруху! Признаюсь в любви каждой гимнастке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото в командном многоборье завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

«Забытое явление всероссийской прухи объявляется открытым, официально открываю всероссийскую пруху! Сегодня день сладко начался с двойного успеха пловцов, но гимнастика — это просто что-то. Нужно сделать просто всероссийский праздник, потому что команда совершенно невероятная. Мы творим чудеса на этой Олимпиаде, и нас не остановить!

Я думаю, что эта победа подхлестнёт всю нашу сборную. Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви! Надеюсь, что это всколыхнёт всех тех, кто ещё не верит в свои силы. Это просто радость», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.