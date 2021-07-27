Сербская тхэквондистка Милица Мандич завоевала золото Олимпиады-2020
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Сербская тхэквондистка Милица Мандич завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 67 кг. В финале она победила представительницу Южной Кореи Ли Да Бин со счётом 10:7.
Обладательницами бронзы стали француженка Альтеа Лорен и британка Бьянка Уолкден.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Олимпиада 2020. Тхэквондо
Женщины. Свыше 67 кг. Финал
27 июля 2021, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Сербия
2
Южная Корея
3
Франция
3
Великобритания
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