«У меня внутри всё перевернулось». Латынина — о победе российских гимнасток на ОИ-2020
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
«Я в таком восторге! Наши девочки победили! У меня всё внутри перевернулось после того, как девочки упали с бревна… Но как же они сделали вольные упражнения! Просто молодцы! Это блестяще!
Поздравляю Валентину Александровну Родионенко, Андрея Фёдоровича Родионенко и всех-всех тренеров, которые работали с девочками. Очень долгожданное золото! Я счастлива!», — сказала Латынина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне.
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