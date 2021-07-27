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Сборная Германии завоевала золото Олимпиады-2021 в командном турнире по выездке

Сборная Германии завоевала золото Олимпиады-2020 в командном турнире по выездке
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Сборная Германии стала победителем командных соревнований по выездке на летних Олимпийских играх в Токио. Серебро завоевали американцы, бронзу — британцы.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио. Выездка. Командное первенство. Специальная программа
1. Германия — 8178,0.
2. США — 7747,0
3. Великобритания — 7723,0.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Конный спорт
Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал
27 июля 2021, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Германия
8178.0
2
США
7747.0
3
Великобритания
7723.0
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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