В Госдуме назвали золотые медали российских гимнасток на Олимпиаде-2020 «самыми дорогими»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Сегодня у России день героев. Наши спортсмены радуют с самого утра, причём там, где побед ожидали только сами спортсмены и профессионалы. Это замечательные результаты, надо гордиться нашими спортсменами. Немногие думали, что у России будут такие результаты.

Сегодня всё впервые за многие десятилетия, это самые дорогие медали – никто ничего не ожидает, а они берут. Времена сейчас непростые, но есть результат. Интересно, где те скептики, которые говорили, что не надо ехать без флага и без гимна? Очень хотелось бы их послушать. А спортсмены поднимают авторитет нашего спорта и без флага!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.