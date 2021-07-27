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В Госдуме назвали золотые медали гимнасток на Олимпиаде-2021 «самыми дорогими»

В Госдуме назвали золотые медали российских гимнасток на Олимпиаде-2020 «самыми дорогими»
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Сегодня у России день героев. Наши спортсмены радуют с самого утра, причём там, где побед ожидали только сами спортсмены и профессионалы. Это замечательные результаты, надо гордиться нашими спортсменами. Немногие думали, что у России будут такие результаты.

Сегодня всё впервые за многие десятилетия, это самые дорогие медали – никто ничего не ожидает, а они берут. Времена сейчас непростые, но есть результат. Интересно, где те скептики, которые говорили, что не надо ехать без флага и без гимна? Очень хотелось бы их послушать. А спортсмены поднимают авторитет нашего спорта и без флага!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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