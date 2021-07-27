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Николай Валуев отреагировал на историческую победу российских гимнасток на ОИ-2021

Николай Валуев отреагировал на историческую победу российских гимнасток на ОИ-2020
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Поздравляю девчат! Молодцы! Радует, что каждый день у России увеличивается медальный зачёт. Это здорово на фоне всех перипетий, которым подверглась российская сборная», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.

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