Николай Валуев отреагировал на историческую победу российских гимнасток на ОИ-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Поздравляю девчат! Молодцы! Радует, что каждый день у России увеличивается медальный зачёт. Это здорово на фоне всех перипетий, которым подверглась российская сборная», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.
- 27 июля 2021
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:05
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:24
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:01
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:50