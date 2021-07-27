Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 27 июля

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Сегодня, 27 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 27 июля 2021 года

Триатлон. Женщины

1. Флора Даффи (Бермудские острова) — 1:55.36.

2. Джорджия Тейлор-Браун (Великобиитания) — 1:56.50.

3. Кэти Заферес (США) — 1:57.03.



Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал

1. Том Дин (Великобритания) — 1.44,22.

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26.

3. Фернандо Муленберг Шеффер (Бразилия) — 1.44,66.



Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал

1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.

2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.

3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал

1. Китай (Цзян Жансинь / Пан Вэй).

2. Россия (Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов).

3. Украина (Елена Костевич / Олег Омельчук).

Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал

1. Кайли Рочель Маккаун (Австралия) — 57,47.

2. Кайли Масс (Канада) — 57,72.

3. Реган Смит (США) — 58,05.



Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал

1. Лидия Элис Якоби (США) — 1.04,95.

2. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — 1.05,22.

3. Лилиан Кинг (США) — 1.05,54.

Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал

1. Йоланда Нефф (Швейцария) — 1:15.46

2. Сина Фрай (Швейцария) — 1:16.57.

3. Линда Индерганд (Швейцария) — 1:17.05.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал

1. Юйси Чэнь / Цзяци Чжан (Китай) — 363,78.

2. Джессика Парратто / Делани Шнелл (США) — 310,80.

3. Габриэла Агундес Гарсия / Алехандра Ороско Лоса (Мексика) — 299,70.



Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал

1. Ян Цянь / Ян Хаожань (Китай).

2. Мэри Такер / Лукас Козенески (США).

3. Юлия Каримова / Сергей Каменский (Россия).

Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

1. Рикарда Функ (Германия) — 105,50.

2. Маялен Чурро (Испания) — 106,63.

3. Джессика Фокс (Австралия) — 106,73.

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг

1. Ко Синчунь (Китайский Тайбэй) — 236 (103 + 133, олимпийский рекорд).

2. Полина Гурьева (Туркменистан) — 217 (96 + 121).

3. Микико Андо (Япония) — 214 (94 + 120).

Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа

1. Германия — 8178,0.

2. США — 7747,0

3. Великобритания — 7723,0.

Сёрфинг. Мужчины

1. Итало Феррейра (Бразилия).

2. Каноа Игараси (Япония).

3. Оуэн Райт (Австралия)



Сёрфинг. Женщины

1. Карисса Мур (США).

2. Бьянка Буйтендаг (ЮАР).

3. Амуро Цузуки (Япония)



Дзюдо. Женщины. До 63 кг

1. Кларисс Агбеньену (Франция).

2. Тина Трстеняк (Словения).

3. Катрин Бошемен-Пинар (Канада) и Мария Чентраккьо (Италия).



Дзюдо. Мужчины. До 81 кг

1. Таканори Нагасе (Япония).

2. Саид Моллаеи (Монголия).

3. Шамиль Борчашвили (Австрия) и Маттиас Кассе (Бельгия).



Фехтование. Женщины. Командная шпага

1. Эстония.

2. Южная Корея.

3. Италия.



Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье

1. Россия — 169,528.

2. США — 166,096.

3. Великобритания — 164,096.



Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада) — 233 кг (105 + 128).

2. Джорджия Бординьон (Италия) — 232 (104 + 128).

3. Вэн Хой Чен (Китайский Тайбэй) — 230 (103 + 127).



Софтбол

1. Япония.

2. США.

3. Канада.



Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг

1. Милица Мандич (Сербия).

2. Ли Да Бин (Южная Корея).

3. Альтеа Лорен (Франция) и Бьянка Уолкден (Великобритания).



Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг

1. Владислав Ларин (Россия).

2. Деян Георгиевски (Северная Македония).

3. Ин Кё Дон (Южная Корея) и Рафаэль Юньер Альба Кастильо (Куба).