Николай Валуев высказался об очередной золотой медали России в тхэквондо на Олимпиаде-2020
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал успехи российских тхэквондистов на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 27 июля, золото в весовой категории до 80 кг завоевал Максим Храмцов, сегодня, 28 июля, в весовой категории свыше 80 кг победил Владислав Ларин.
«Очередная золотая медаль в тхэквондо — это отличные новости! Искренне радуюсь каждой медали — в особенности золотой. Отношусь к победам россиян как к большому событию», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее успех тхэквондистов оценил Дмитрий Свищёв.
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