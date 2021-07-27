Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Николай Валуев высказался об очередной золотой медали России в тхэквондо на Олимпиаде-2021

Николай Валуев высказался об очередной золотой медали России в тхэквондо на Олимпиаде-2020
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал успехи российских тхэквондистов на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 27 июля, золото в весовой категории до 80 кг завоевал Максим Храмцов, сегодня, 28 июля, в весовой категории свыше 80 кг победил Владислав Ларин.

«Очередная золотая медаль в тхэквондо — это отличные новости! Искренне радуюсь каждой медали — в особенности золотой. Отношусь к победам россиян как к большому событию», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее успех тхэквондистов оценил Дмитрий Свищёв.

Новость по теме
Депутат Свищёв: теперь тхэквондо — российский вид спорта с корейскими корнями

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021