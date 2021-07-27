Николай Валуев высказался об очередной золотой медали России в тхэквондо на Олимпиаде-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал успехи российских тхэквондистов на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 27 июля, золото в весовой категории до 80 кг завоевал Максим Храмцов, сегодня, 28 июля, в весовой категории свыше 80 кг победил Владислав Ларин.

«Очередная золотая медаль в тхэквондо — это отличные новости! Искренне радуюсь каждой медали — в особенности золотой. Отношусь к победам россиян как к большому событию», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее успех тхэквондистов оценил Дмитрий Свищёв.

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