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Лещенко: золотые медали России на Олимпиаде доказывают – мы можем сражаться без допинга

Лещенко: золотые медали России на Олимпиаде доказывают – мы можем сражаться без допинга
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Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко поделился мнением по поводу олимпийской сборной России, которая выступает на Играх-2020 в Токио.

«Хочу сказать им спасибо. Всем понятно, что это Россия, несмотря на флаг. Золотые медали России доказывают: мы можем сражаться на равных без допинга. Это вообще придуманная история, и эта Олимпиада перевернёт отношение. Больше нам про допинг говорить не будут – мы выигрываем без него», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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