Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 4-го дня, таблица

Сегодня, 27 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 22 комплекта наград. В медальном зачёте лидирует сборная Японии, в активе которой 10 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. На втором месте — США (9-8-8), на третьем — Китай (9-5-7).
Россия располагается на четвёртой позиции: 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали 6 наград: золото — Евгений Рылов (плавание), Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо); серебро — Климент Колесников (плавание), Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет); бронза — Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка).
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- 27 июля 2021
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