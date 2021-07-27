Гимнастка Мельникова – о снятии Байлз: Симона сказала мне, что у неё ничего не случилось

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) в командном многоборье. В финале Мельникова вместе с Викторией Листуновой, Лилией Ахаимовой и Владиславой Уразовой в упорной борьбе обошли сборную США и принесли команде России первое в истории золото в командном многоборье на Олимпиаде.

«В свой шанс поверили только после того, как всё закончилось. После бревна было волнительно. Да, «чуйка» была хорошая, но после бревна стало немного не по себе. Но потом мы увидели, что выигрываем 0,8 балла даже после бревна, и почувствовали себя увереннее.

Подошла к Байлз и спросила, что у неё случилось. Сказала, что ничего. Конечно, мы видели, что она не выступает. Но никак не обращали на это внимания», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата».

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