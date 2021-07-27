Гимнастка Ахаимова: безумно рады, что нам удалось повторить успех мальчиков

Российские гимнастки Мельникова, Ахаимова и Листунова рассказали о том, вдохновила ли их победа мужской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде.

«Мы очень рады этому, стремились к этой медали. Когда узнали, что мальчики выиграли командный финал, нас это ещё сильнее зарядило. Когда наша команда выиграла квалификацию, мы поняли, что это возможно. Мы не упустили шанс и сделали это», — заявила Листунова на пресс-конференции.

«Прежде всего это была огромная гордость, когда мальчики выиграли, потому что у них не было золота 25 лет. Естественно, мы вдохновились и повторили этот успех. Безумно счастливы. У нас огромная гордость и благодарность тренерам за работу, благодарность всей команде», — сказала Ангелина Мельникова после соревнований.

«Прошло всего 24 часа после победы ребят. Конечно, они пролетели очень быстро, так как ещё вчера вечером мы дружно сидели у нас в номере, все вместе болели, всей командой. На следующее утро встали и поехали на тренировку, готовились к своему дню. Конечно, мы безумно рады, что нам удалось повторить успех мальчиков», — сообщила Ахаимова после окончания состязания.