Гари Линекер иронично отреагировал на успехи российских спортсменов на Олимпиаде-2020

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер иронично отреагировал на выступление сборной России на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).
После четырёх соревновательных дней команда России располагается на четвёртой позиции в медальном зачёте, на её счету 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Сегодня, 27 июля, российские спортсмены завоевали 6 наград: золото — Евгений Рылов (плавание), Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо); серебро — Климент Колесников (плавание), Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет); бронза — Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка).
«Олимпийский комитет России определённо является самым успешным комитетом в истории Олимпиады», — написал Линекер в своём «твиттере».
- 27 июля 2021
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