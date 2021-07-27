Американка Симона Байлз объявила, что снялась с командного многоборья не из-за травмы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, по какой причине снялась с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).
«Я посчитала, что будет лучше отойти в сторону и сосредоточиться, подумать. Девочки выступали очень хорошо, и мне не хотелось рисковать медалью команды ради того, чтобы просто принять участие в этом и потешить своё самолюбие.
Слава богу, травмы не было. Я решила не делать глупостей и не доводить дело до травмы. Думаю, девочки могли дойти до медали и без меня. Всё-таки они завоевали серебряную медаль, и мы можем этим гордиться. Это огромное давление. Нет болельщиков, много разных составляющих. Была очень длинная неделя, очень длинный год, очень длинный олимпийский процесс подготовки. Были разные факторы, из-за которых мы оказались в таком стрессе. Но удовольствие мы здесь тоже получали. Завтра у нас будет новый день, и мы сможем отдохнуть психологически. Давайте начнём с новой страницы», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».
Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
- 27 июля 2021
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