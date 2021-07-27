«Я обокрала команду». Гимнастка Симона Байлз — о провальном опорном прыжке на ОИ-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз оценила своё выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
«Я немного потеряла ориентир, когда прыгала. Это было очень обидно. Наверное, я обокрала команду, мы могли бы получить больше баллов. Пыталась сделать два с половиной оборота, но пришлось сделать полтора. Это не лучшее моё выступление, но так получилось», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».
Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
- 27 июля 2021
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