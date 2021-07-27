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Полиция Уганды задержала спортсмена, который сбежал из сборной и хотел остаться в Японии

Полиция Уганды задержала спортсмена, который сбежал из сборной и хотел остаться в Японии
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Угандийский спортсмен Джулиус Сэкитолеко, ранее без вести пропавший на Олимпиаде в Токио, был депортирован на родину. Власти африканского государства заявили, что будут расследовать то, каким образом тяжелоатлет, не прошедший отбор в олимпийскую сборную, оказался в Японии со своим тренером.

«Очевидно, что в этой ситуации существует вероятность мошенничества. Сэкитолеко точно понимал, что не квалифицировался на Олимпиаду, но при этом всё равно полетел в Японию. Главный вопрос сейчас: не был ли он заговорщиком?»- заявил на пресс-конференции Чарльз Твайн, представитель Управления уголовных расследований Уганды.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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