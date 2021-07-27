Американские гимнастки — о медалях: если бы мы были без Симоны, мы бы этого не добились

Американские гимнастки, завоевавшие сегодня серебряные медали на Олимпийских играх в Японии, рассказали, какую роль в команде играла снявшаяся с соревнований Симона Байлз.

«Эту серебряную медаль посвящаем Симоне. Если бы мы были без неё, мы бы этого не добились. Она очень хороший человек. Тебе мы это дарим! Тебе посвящаем медаль! Тебе-тебе!» — сказали спортсменки на пресс-конференции.

«Ну спасибо вам, девчонки», — ответила им Байлз.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.