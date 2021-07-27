Листунова — о необычной обуви на разминке: скажем так, это были валенки

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова рассказали, что сделают со спортивной экипировкой, в которой они стали олимпийскими чемпионками.

«Думаю, эти купальники сто процентов должны остаться у нас дома. Это история», — сказала Мельникова на пресс-конференции.

Виктория Листунова также рассказала о необычной обуви, в которой она была на разминке.

«Пойдём по русским традициям. Скажем так, это были валенки. Они нужны, чтобы суставы были в тепле. Это тоже очень важно. Когда замерзаешь и резко что-то делаешь, становится не очень комфортно. Важно, чтобы всё тело было в тепле, чтобы потом комфортно выходить на снаряды и выполнять программу», — заявила Листунова после окончания соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.