Симона Байлз: поняла, что надо позволить выступить девочкам, а о себе думать не время

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, как сообщила сборной США, что снимается с командного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

«Подумала, что девчонки должны соревноваться без меня дальше. Видела, как мы разминались, но сказала им, что я бы постаралась выступить, но из-за меня могли бы медаль потерять. Обычно я до конца борюсь, но не ценой медали команды. Они сказали, что раз я так считаю, то нужно к этому серьёзно отнестись.

Это был стресс. Мы тренировались всё утро, и всё было нормально. Когда мужчины выступали, меня там трясло. Я приехала сюда, чтобы получить удовольствие. Немного размялась, мне стало немного лучше, но потом я поняла, что всё-таки надо позволить выступить девочкам, а о себе думать не время», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».