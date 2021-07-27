Симона Байлз: поняла, что надо позволить выступить девочкам, а о себе думать не время

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, как сообщила сборной США, что снимается с командного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
«Подумала, что девчонки должны соревноваться без меня дальше. Видела, как мы разминались, но сказала им, что я бы постаралась выступить, но из-за меня могли бы медаль потерять. Обычно я до конца борюсь, но не ценой медали команды. Они сказали, что раз я так считаю, то нужно к этому серьёзно отнестись.
Это был стресс. Мы тренировались всё утро, и всё было нормально. Когда мужчины выступали, меня там трясло. Я приехала сюда, чтобы получить удовольствие. Немного размялась, мне стало немного лучше, но потом я поняла, что всё-таки надо позволить выступить девочкам, а о себе думать не время», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».
- 27 июля 2021
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:05
-
16:59
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:49
-
16:41