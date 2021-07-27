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Ларин: с каждым днём уровень тхэквондо в нашей стране растет

Ларин: с каждым днём уровень тхэквондо в нашей стране растет
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Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о том, как спортсмены добиваются высоких результатов.

«Нет одного фактора, за счёт которого можно выиграть. Здесь всё в совокупности — характер, упорная работа, отношение спортсменов к бою, правильные советы тренеров. С каждым днём уровень тхэквондо в нашей стране растет. Грамотно спланированная работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды, правильный план подготовки к Олимпийским играм, настрой спортсменов, которые понимают, зачем приехали в Токио — всё это дало такой результат», — заявил спортсмен на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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