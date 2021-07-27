Гимнастка Симона Байлз расплакалась во время интервью

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз расплакалась во время интервью после вопросов о своём психологическом состоянии.

«Я больше не доверяю себе так, как раньше. Не знаю, связано ли это с возрастом. Я стала больше нервничать, когда занимаюсь гимнастикой. И я не чувствую такого веселья, как раньше. Мне хотелось, чтобы эти Олимпийские игры были для меня праздником. Я продолжала делать это для других людей. И мне очень обидно, что то, чем я люблю заниматься, можно сказать, забрали у меня, чтобы доставить удовольствие другим людям.

Мне помогла терапия, как и лекарства. Всё шло хорошо, но если попадаешь в очень стрессовую ситуацию, то буквально начинаешь сходить с ума. Я не знаю, как сдержать эти эмоции, особенно на Олимпийских играх. Да, у нас есть для этого уйма ресурсов, но я из тех, кто выдерживает это до последней минуты. Очевидно, мне не удалось справиться с этим на командных соревнованиях. Двигаемся дальше. Мы вернёмся к тактике, которая всегда работала», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».