Ларин: если мой организм мне позволит, то с великой радостью поеду на следующие Игры

Олимпийский чемпион Владислав Ларин рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются тхэквондисты.

«Я не предавал значение тому, что выступал в статусе фаворита. Меня это не напрягает: ни психологически, ни физически, я понимаю: люди усерднее готовятся к первому номеру, поэтому для меня это дополнительная мотивация работать усерднее и полностью отдавать себя.



Если мой организм мне позволит, то с великой радостью поеду на следующие Олимпийские Игры. Наш спорт для тех, кому меньше 30? Всё упирается в сгонку веса – чем взрослее человек, тем сложнее удержать весовую категорию. Поэтому в лёгких текучка сумасшедшая: чем тяжелее категория – тем выше средний возраст. В тяжёлом, наверное, 26-27, а в категории 54-58 – дай бог 18 лет», — сказал Ларин на пресс-конференции.