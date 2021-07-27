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Гимнастка Симона Байлз ответила, будет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде 2021

Симона Байлз ответила, будет ли участвовать в индивидуальном многоборье на ОИ-2020
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, примет ли участие в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

«Буду ли выступать в финале индивидуального многоборья? Давайте двигаться шаг за шагом, от одного дня к другому. У нас есть небольшой перерыв, и будет приятно завтра эмоционально отдохнуть. Как ни крути, гимнастика — это ещё не всё. В жизни есть нечто большее, чем гимнастика. Поэтому я не слишком беспокоюсь о том, что случилось. Постараюсь подготовиться к следующим дням», — передаёт слова Байлз корреспондент «Чемпионата».

Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

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