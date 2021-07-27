Гимнастки плакали и прыгали от счастья, Бах лично поздравлял с золотом. Фото победы России

Сегодня, 27 июля, на Олимпиаде-2020 года в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье. Результат россиянок — 169.528 балла. Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место заняла сборная США — 166,096, на третьем месте расположилась Великобритания с 164,096. У американок по ходу турнира снялась лидер Симона Байлз.

Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали.



«В свой шанс поверили только после того, как всё закончилось. После бревна было волнительно. Да, «чуйка» была хорошая, но после бревна стало немного не по себе. Но потом мы увидели, что выигрываем 0,8 балла даже после бревна, и почувствовали себя увереннее. Подошла к Байлз и спросила, что у неё случилось. Сказала, что ничего. Конечно, мы видели, что она не выступает. Но никак не обращали на это внимания».

Лучшие кадры триумфа российских гимнасток — в фотоподборке «Чемпионата».