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Расписание Олимпийских игр — 2020, 1 августа, 9-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 1 августа
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Завтра, 1 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 25 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 1 августа 2021 года
01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд.
03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал.
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал.
04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал.
04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал.
04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал.
04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал.
05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.
08:33. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка.
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
09:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал.
09:33. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка.
10:30. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.
11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал.
11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал.
12:00. Теннис. Микст. Финал.
12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал.
13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал.
13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А.
14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

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