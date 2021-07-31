Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 1 августа

Завтра, 1 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 25 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 1 августа 2021 года

01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд.

03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал.

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал.

04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал.

04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал.

04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал.

04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал.

05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.

09:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал.

09:33. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка.

10:30. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал.

12:00. Теннис. Микст. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал.

13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал.

13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А.

14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал.