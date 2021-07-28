Олимпийские игры — 2020, 28 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

28 июля продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание прямых телевизионных трансляций.
Олимпиада-2020. 28 июля 2021 года, среда. Расписание телетрансляций
04:15. Бадминтон. Женщины. Группа E. Косецкая (Россия) — Окухара (Япония). «Матч ТВ».
04:30. Плавание. Финалы. «Россия 1».
05:20. Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины. «Матч ТВ».
06:00. Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины. «Матч ТВ».
06:15. Теннис. «Матч ТВ».
07:35. Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины. «Матч ТВ».
08:30. Теннис. «Матч ТВ».
09:00. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 3 м. Трамплин. «Россия 1».
09:55. Пляжный волейбол. Женщины. Группа H. Россия — Куба. «Матч ТВ».
11:00. Дзюдо. Первый канал.
12:15. Дзюдо. Спортивная гимнастика. Мужчины.
12:25. Фехтование. Сабля. Команды. Мужчины. Финал. «Матч ТВ».
14:40. Баскетбол 3х3. Матч за 3-е место. «Матч ТВ».
15:40. Волейбол. Мужчины. Россия — Бразилия. «Матч ТВ».
16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия — Норвегия. «Россия 1».
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