Пресс-секретарь Белого дома отреагировала на снятие Симоны Байлз с многоборья на ОИ-2020

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки из США Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

«Выражаю благодарность и поддержку Симоне Байлз, она этого заслуживает. Она всё ещё остаётся самой крутой, и нам очень повезло, что мы можем наблюдать за её выступлениями. Также поздравляю всех участниц команды США, они были крепки, как гвозди. Чайлз, Ли, Маккаллум – вы образцы для подражания и чемпионки», — написала Псаки в своём «твиттере».

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.