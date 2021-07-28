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Эрнст объяснил, почему Первый канал не показал выход Украины на открытии Олимпиады

Эрнст объяснил, почему Первый канал не показал выход Украины на открытии Олимпиады
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему не был показал выход сборной Украины на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Перед выходом национальной команды Украины трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.

«У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем трансляции рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет», — приводит слова Эрнста ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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