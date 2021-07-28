Эрнст объяснил, почему Первый канал не показал выход Украины на открытии Олимпиады

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему не был показал выход сборной Украины на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Перед выходом национальной команды Украины трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.
«У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем трансляции рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет», — приводит слова Эрнста ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
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