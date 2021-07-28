Симона Байлз: я сказала партнёрам по сборной США: «Идите туда и надерите им задницу»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио, рассказала о напутствиях партнёрам по сборной США.
«Когда я сказала, что собираюсь сняться, у них были слёзы. Я сказала им: «Ребята, вам нужно расслабиться. У вас всё будет хорошо без меня. Идите туда и надерите им задницу, как вы делали на тренировке», — приводит слова Байлз NBCnews.
Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
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