Симона Байлз: я сказала партнёрам по сборной США: «Идите туда и надерите им задницу»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио, рассказала о напутствиях партнёрам по сборной США.

«Когда я сказала, что собираюсь сняться, у них были слёзы. Я сказала им: «Ребята, вам нужно расслабиться. У вас всё будет хорошо без меня. Идите туда и надерите им задницу, как вы делали на тренировке», — приводит слова Байлз NBCnews.

Напомним, золото в командном многоборье завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.