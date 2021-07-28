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Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил её по лицу перед боем на Олимпиаде

Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил её по лицу перед боем на Олимпиаде
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Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос рассказала, почему тренер бил её по лицу перед боем с представительницей Венгрии Софи Ёзбаш в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио 2020 года. Сам бой немка проиграла и завершила участие в турнире.

«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — написала Трайдос в своём «инстаграме».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако, из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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