Немецкая дзюдоистка объяснила, почему тренер бил её по лицу перед боем на Олимпиаде
Поделиться
Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос рассказала, почему тренер бил её по лицу перед боем с представительницей Венгрии Софи Ёзбаш в 1/16 финала Олимпийских игр в Токио 2020 года. Сам бой немка проиграла и завершила участие в турнире.
«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — написала Трайдос в своём «инстаграме».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако, из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
04:06
-
03:37
-
03:14
-
02:56
-
02:26
-
01:52
-
01:14
-
00:05
-
00:00
- 27 июля 2021
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:52
-
22:47
-
22:18
-
22:08
-
21:37
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:34
-
19:26
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:40
Партнерский контент