Французы с олимпийским рекордом завоевали золото в академической гребле

Французские гребцы Уго Бушерон и Матьё Андродьяс завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях парных двоек. Они прошли дистанцию за 6:00.33, что является олимпийским рекордом.

На втором месте финишировали представители Нидерландов Малвин Твеллар и Стеф Брунинк, которые показали время 6:00.53. Замкнули тройку китайские спортсмены – Чжиюй Лю и Лян Чжан, прошедшие дистанцию за 6:03.63.

Ранее гребцы Кондратьев и Потапкин выиграли финал В на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.