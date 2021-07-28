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Французы с олимпийским рекордом завоевали золото в академической гребле

Французы с олимпийским рекордом завоевали золото в академической гребле
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Французские гребцы Уго Бушерон и Матьё Андродьяс завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях парных двоек. Они прошли дистанцию за 6:00.33, что является олимпийским рекордом.

На втором месте финишировали представители Нидерландов Малвин Твеллар и Стеф Брунинк, которые показали время 6:00.53. Замкнули тройку китайские спортсмены – Чжиюй Лю и Лян Чжан, прошедшие дистанцию за 6:03.63.

Ранее гребцы Кондратьев и Потапкин выиграли финал В на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Двойка парная. Финал A
28 июля 2021, среда. 03:30 МСК
Окончено
1
Франция
6:00.33
2
Нидерланды
6:00.53
3
Китай
6:03.63
Комментарии
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