Румынки завоевали золото в соревнованиях парных двоек по академической гребле

Женская румынская пара гребцов Николета-Анкуца Боднар и Симона Джанина Радиш завоевала золото на Олимпийских играх в Токио. Им удалось пройти дистанцию за 6:41.03.

Серебро досталось представителям Новой Зеландии Брук Донохью и Ханне Осборн (6:44.82). Бронза у спортсменок из Нидерландов – (6:45.73).

Ранее в женском заплыве россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли шестое место в финале B и итоговое 12-е место на турнире.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.