Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м вольным стилем. Серебро завоевала представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги. Бронза досталась канадке Пенни Олексяк.



Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 200 м

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 1.53,50 (олимпийский рекорд).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 1.53,92.

3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70.

26 июля Титмус завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.