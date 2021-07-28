Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м вольным стилем. Серебро завоевала представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги. Бронза досталась канадке Пенни Олексяк.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 200 м
1. Ариарне Титмус (Австралия) — 1.53,50 (олимпийский рекорд).
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 1.53,92.
3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70.
26 июля Титмус завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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