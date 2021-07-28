Австралийки завоевали золото в четвёрке в академической гребле на Олимпиаде

Австралийская четвёрка завоевала золото в академической гребле среди женщин на Олимпийских играх в Токио, показав результат 6:15.37.
Бронзовые награды забрали представители Нидерландов, которые прошли дистанцию за 6:15.71. Замкнули тройку ирландки с результатом 6:20.46.
Женщины. Четвёрка. Финал A
1. Австралия — 6:15.37
2. Нидерланды — 6:15.71
3. Ирландия — 6:20.46
4. Великобритания — 6:21.52
5. Китай — 6:25.13
5. Польша — 6:29.95
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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