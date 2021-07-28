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Австралийки завоевали золото в четвёрке в академической гребле на Олимпиаде

Австралийская четвёрка завоевала золото в академической гребле среди женщин на Олимпийских играх в Токио, показав результат 6:15.37.

Бронзовые награды забрали представители Нидерландов, которые прошли дистанцию за 6:15.71. Замкнули тройку ирландки с результатом 6:20.46.

Женщины. Четвёрка. Финал A

1. Австралия — 6:15.37

2. Нидерланды — 6:15.71

3. Ирландия — 6:20.46

4. Великобритания — 6:21.52

5. Китай — 6:25.13

5. Польша — 6:29.95

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.