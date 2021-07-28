Россиянка Евгения Косецкая уступила представительнице Японии в бадминтоне

В Тёфу (Япония) на стадионе «Мусасино Форест Спорт Плаза» состоялся матч группового этапа Олимпийских игр – 2020 по бадминтону, в котором представительница России Евгения Косецкая уступила японке Нодзоми Окухаре со счётом 0:2 (6:21, 16:21).

Ранее Косецкая обыграла Ивон Ли из Германии – 2:0.

Отметим, что уже завтра стартует плей-офф соревнований по бадминтону.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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